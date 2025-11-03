بیمارستان ۶۴ تختخوابی و مجهز شهر مامونیه به بخش‌های سی سی یو، آی سی یو، بستری، اورژانس، سی تی اسکن و رادیولوژی، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور استاندار مرکزی در شهرستان زرندیه یک طرح عمرانی و یک طرح در حوزه بهداشت و درمان در مجموع با اعتباری بالغ بر صد و سی و سه میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

بیمارستان شصت و چهار تختخوابی امام رضا شهر مامونیه با اعتباری افزون بر شصت و چهار میلیارد تومان و طرح ساخت و نگهداری راه‌های روستایی بخش خرقان شهرستان زرندیه با اعتباری نزدیک به ۶۹ میلیارد تومان افتتاح شد.

با افتتاح این بیمارستان بخش‌های سی سی یو، آی سی یو، بستری، اورژانس، سی تی اسکن و رادیولوژی نیز بهره‌برداری شد.