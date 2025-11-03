پخش زنده
امروز: -
با برگزاری قرعهکشی مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، تیمهای نساجی مازندران و شهرداری نوشهر به ترتیب به مصاف سایپا و پیکان خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قرعهکشی مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور با حضور نمایندگان ۳۲ تیم برگزار شد و دو نماینده استان مازندران، حریفان خود را شناختند.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، تیم نساجی مازندران به مصاف سایپا و شهرداری نوشهر برابر پیکان صفآرایی خواهد کرد.
دیدار نساجی مازندران مقابل سایپا به عنوان یکی از جذابترین تقابلهای این مرحله، رویارویی دو تیم نامدار و مدعی صعود به لیگ برتر خواهد بود.
نساجی که سابقه قهرمانی در جام حذفی را در کارنامه دارد، در این بازی حساس میزبان سایپا خواهد بود. این مسابقه، تقابل دو تیمی است که هر دو از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب میشوند.
شهرداری نوشهر دیگر نماینده استان نیز در این مرحله، میزبان تیم پیکان خواهد بود. این مسابقه برای تیم مازندرانی فرصتی است تا در برابر حریفی از لیگ برتر، شایستگیهای خود را به نمایش بگذارد.
برنامه زمانی برگزاری دیدارهای این مرحله، از ۲۸ آبان تا اول آذرماه پیشبینی شده است. این مسابقات در ورزشگاههای مربوط به تیمهای میزبان برگزار خواهد شد.
برای استان مازندران که در ادوار گذشته همواره تیمهایش در جام حذفی درخشش داشتهاند، این دو دیدار فرصتی است تا یک گام دیگر به قهرمانی در این رقابتهای مهم نزدیکتر شوند.
هواداران مازندرانی امیدوارند هر دو تیم استان بتوانند با عبور از این مرحله، پرچم مازندران را در مراحل بعدی جام حذفی برافراشته نگه دارند.
قرعهکشی مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی: