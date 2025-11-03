شبکه آموزش سیما با ویژه‌برنامه زنده «۱۳ آبان» میزبان چهره‌های علمی، فرهنگی و آموزشی از سراسر کشور و شبکه قرآن و معارف نیز هر شب با برترین تلاوت‌های ایران و جهان در «شب‌های تلاوت» در خدمت مخاطبان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه ۱۳ آبان با اجرای اشکان تفنگ‌سازان، حسین کربلایی‌طاهر و زهرا حاجی‌علی از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح روی آنتن می‌رود.

این برنامه با هدف بازخوانی ابعاد مختلف استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی، به تهیه‌کنندگی آرمین عابدینی تولید شده است.

در این ویژه‌برنامه، ضمن ارتباط زنده با مراکز استان‌ها، گفت‌و‌گو‌هایی تلفنی با معلمان برگزیده از تهران و استان‌های مختلف کشور نیز انجام می‌شود تا جلوه‌هایی از روحیه بصیرت، مقاومت و آگاهی نسل جوان در اقصی نقاط ایران به تصویر کشیده شود.

مهمانان برنامه نیز شامل فاطمه انصاری، مدیر هنرستان و پژوهشگر حوزه استکبارستیزی و مقاومت، محمود قنبرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سوادآموزی و پژوهشگر حوزه استکبارستیزی و مقاومت و سیدعبی‌متولی امامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه استکبارستیزی هستند که در گفت‌و‌گو‌های تخصصی، به تبیین نقش آموزش در تقویت روحیه مقاومت خواهند پرداخت.

برنامه «شب‌های تلاوت»

در شب‌های آرام و بلند پاییزی، شبکه قرآن و معارف سیما با برنامه «شب‌های تلاوت»، بار دیگر نوای دل‌انگیز آیات الهی را به خانه‌های مؤمنان می‌برد تا دل‌ها با طنین وحی آرام گیرد.

این برنامه معنوی از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵ به‌صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود و فرصتی گران‌بهاست تا عاشقان قرآن کریم در فضایی روح‌افزا به زمزمه‌های ملکوتی قاریان برجسته داخلی و بین‌المللی گوش فرا دهند.

یکی از ویژگی‌های متمایز این برنامه، انتخاب تلاوت‌ها توسط خود بینندگان است؛ مخاطبان گرامی می‌توانند با ارسال درخواست‌های خود از سه طریق پیام‌رسان صوتی ۲۷۸۶۸۰۰۰، پیام متنی ۳۰۰۰۰۴۴۵۵ و فضای مجازی @shtqtv تلاوت دل‌خواهشان با قاری محبوبشان را برای پخش در برنامه ثبت کنند.

در هر قسمت، محسن قره‌شیخلو، مجری این برنامه، توضیحاتی درباره قاری، زمان و محل اجرای تلاوت ارائه می‌کند تا مخاطبان افزون بر شنیدن نغمه‌ی وحی، با جلوه‌های گوناگون فرهنگ قرائت قرآن در ایران و جهان آشنا شوند.

همچنین، تمام تلاوت‌های پخش‌شده پس از پایان هر برنامه، به‌صورت کامل در کانال‌های رسمی «شب‌های تلاوت» در فضای مجازی منتشر می‌شود تا دوستداران قرآن بتوانند در هر زمان، از این محفل نورانی بهره‌مند شوند.