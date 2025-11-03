تمهیدات ترافیکی ۱۳ آبان در قزوین
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل تردد شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تمهیدات ترافیکی اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ سید علی آسیایی اظهار داشت: به منظور برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز محدودیتهای ترافیکی در مسیر راهپیمایی از ساعت ۸ صبح به شرح ذیل اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی از میدان میرعماد به سمت خیابان نادری، پل ۷ دی و در پایان میدان آزادی (سبزه میدان) خواهدبود افزود: شهروندان برای سهولت در رفت و آمد از خیابانهای سعدی، فردوسی، بوعلی، خیام و دیگر خیابانها به عنوان مسیرهای جایگزین در زمان برگزاری مراسم راه پیمایی استفاده کنند.
رئیس پلیس راهور استان از شهروندان درخواست کرد ضمن همکاری با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف و پارک خودروهای شخصی در محلهای اعلامی اجرای محدودیت خودداری کنند.