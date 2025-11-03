این مراسم با حضور حجت الاسلام سید علی خمینی، نوه حضرت امام خمینی (ره) با شعار "میراث خمینی" به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.

حجت الاسلام سید علی خمینی نوه حضرت امام خمینی (ره) در مراسم بزرگداشت ۱۳ ابان در دانشگاه شهید بهشتی گفت: بر اساس این تحلیل، یک خط قرمز فراگیر در ذهن و ضمیر ملت‌های منطقه وجود دارد: «اگر آمریکا چیزی بخواهد، تمام ماجرا تمام است.» در این چارچوب فکری، کشور‌ها علی‌رغم شعار‌های استقلال و آزادی، خود را در مقام مخالفت با واشنگتن نمی‌بینند. گفته می‌شود در این کشورها، این معنای تسلیم در برابر خواست آمریکا وجود دارد که «ما حق فکر کردن به مخالفت با آمریکا را نباید داشته باشیم». من سال‌ها در کشور‌های منطقه زندگی کرده‌ام. شما حتی در زمان حکومت پهلوی در ایران نیز می‌توانید همین معنای سلطه را بررسی و مشاهده کنید.

وی با تأکید بر تقابل ذاتی نظام توحیدی و طاغوت گفت: نظام توحیدی و طاغوت با یکدیگر سر سازش، صلح و مذاکره ندارند. جنگ و تقابل این دو نظام ذاتی است؛ کنار آمدن آنها با هم معنا ندارد. همچنان که نظام توحیدی اگر قوی شود، دستگاه طاغوت را در هم خواهد شکست، دستگاه طاغوت هم اگر قوی شود حتی اجازه نخواهد داد نماز بخوانیم.

حجت الاسلام سید علی خمینی در ادامه با هشدار درباره تبعات توقف مبارزه با فساد تصریح کرد: کوتاه آمدن از مبارزه با فساد جایی بند نخواهد شد و حتی شرک را هم می‌توانند کوچک کنند. وقتی گفتند حیا و استکبارستیزی را کنار بگذارید، کم‌کم همه ارزش‌های شما را خواهند گرفت.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس و نقش آمریکا در تصمیم گیری‌های آنها تصریح کرد: بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و عرب تسلیم مطلق تصمیمات آمریکایی‌ها هستند. زمان شاه هم همینطور بود که «اگر آمریکا یک چیزی بخواهد، تمام است!». اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود، امروز جمهوری اسلامی نبود و اگر بود، موشک و انرژی هسته‌ای نداشتیم. ملت پشت تصمیم تسخیر لانه جاسوسی بود و این اقدام، قدرت و استقلال کشور را به همراه آورد.