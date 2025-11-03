روز ۱۳ آبان نمادی از مقاومت و همبستگی است
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: آمریکا و هم پیمانانش چشم دیدن ایران مقتدر و پیشرفت کشورمان را ندارند وهمواره تلاش میکنند تا از راههای مختلف به ایران ضربه بزنند.
، سردار مجتبی باستانی روز دوشنبه در آئین گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و ۳۶ هزار دانش آموز شهید که در کانون فرهنگی و تربیتی شهید محمد حسین فهمیده در کرج برگزارشد، گفت: دانش آموزان برای پی بردن به واقعیتها و علت اینکه چرا آمریکا و هم پیمانانش نمیخواهند که ایران پیشرفت کند، مطالعه کنند و منابع تاریخی را بخوانند.
وی ضمن مطرح کردن چند سوال برای دانش آموزان با موضوع آمریکا، ایران و مردم، خاطرنشان کرد: آمریکا بر علیه ایران کودتاهای مختلفی از جمله ۲۸ مرداد را طراحی کرد تا بتواند ایران را غارت کند و نفت آن را چپاول کند، زیرا آمریکا برای گرداندن چرخ صنعتش به نفت نیاز دارد.
باستان یادآورشد: در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه شاهد حمایتهای آمریکا از متجاوزان به خاک ایران اسلامی با حمایت هایش بودهایم.
وی با بیان اینکه آمریکا کشوری پیشرفته از نظر علمی و فناوری است، اضافه کرد:، اما نمیخواهد سایر کشورها بویژه ایران به پیشرفت و توسعه برسد.
ادامه داد: آمریکا با حمایتهایی که در جنگ غزه دارد موجب شده که دانش آموزان زیادی به شهادت برسد و ۸۵ درصد فضاهای آموزشی تخریب شود و ۶۰۰ پایگاه نظامی هم داشته باشد در حالی حرف از حقوق بشر هم میزند.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان روز دانش آموزان در سراسر کشوراست تا به یاد شهدای دانش آموز همانند شهید رضا پناهی، بهنام محمدی و شهید فهمیده فریاد مرگ بر آمریکا سر دهند، افزود: دراین روز دانش آموزان و سایر اقشار به میدان میآیند تا انزجار خود را از آمریکا و هم پیمانانش نشان دهند و اعلام کنند که اجازه نمیدهند مانع پیشرفت ایران شوند و منابع و ثروت ایران را به غارت ببرند.
باستانی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه در حمله به ایران ۳۴ دانش آموز و ۷ معلم به شهادت رسیدند و دانش آموزان و معلمان در روز ۱۳ آبان در راهپیمایی شرکت میکنند تا اعلام کنند ادامه دهنده راه شهدا هستند.
وی به وصیتنامه صوتی شهید رضا پناهی پرداخت و گفت: این شهید عارفی ۱۲ ساله است که با گوش دادن به آن میتوان درسهای بزرگی گرفت.
وی همچنین به شهید محمد حسین فهمیده اشاره کرد که چگونه با داشتن ایمان قوی، شجاعت و غیرت خود در مقابل دشمن ایستاد که امام راحل از وی به عنوان رهبر یاد میکند.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشورتاکید کرد: روز ۱۳ آبان نمادی از مقاومت، همبستگی و دفاع ملی در برابر سیاستهای استکباری است پس همه در آن شرکت میکنیم تا بار دیگر دشمنان صدای مرگ بر آمریکا را بشنوند.