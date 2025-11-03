به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت الله عسگری گفت: سیاست استانداری در حوزه حمایت از تولید تکمیل زنجیره تولید در واحدها نه احداث واحدهای جدید باشد.

وی به تلاش دولت برای جبران ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: ۳ هزار مگاوات از ناترازی های برق مربوط به استان تهران است که در کنار توسعه نیروگاه های خورشیدی با نصب پنل های خورشیدی بر روی سقف واحدهای تولیدی، مدارس و مساجد تا سال آینده یک سوم از این ناترازی جبران می شود.