شرکت سعادت نساجان یزد، به منظور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به ستاد دیه استان یزد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت سعادت نساجان یزد، در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و در راستای مسئولیتهای اجتماعی و ترویج فرهنگ نوعدوستی و همدلی فاطمی، این مبلغ به ستاد دیه استان اهدا شد.
وی افزود: بر این باوریم که کمک به بازگشت پدران و مادران به آغوش خانواده در حقیقت سرمایهگذاری بر آرامش و انسجام اجتماعی است و خوشحالیم که توانستیم سهم کوچکی در این حرکت الهی و انسانی داشته باشیم.