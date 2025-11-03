انتشار ۳۰۰ عنوان کتاب در زمینه شهدا

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت: تا کنون حدود ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف شامل زندگینامه، مستند، رمان، سرگذشت‌پژوهی و تاریخ شفاهی استان‌ها از سوی این سازمان چاپ و منتشر شده است.