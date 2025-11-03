انتشار ۳۰۰ عنوان کتاب در زمینه شهدا
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت: تا کنون حدود ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزههای مختلف شامل زندگینامه، مستند، رمان، سرگذشتپژوهی و تاریخ شفاهی استانها از سوی این سازمان چاپ و منتشر شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالرضا آزادی در جمع خبرنگاران در بوشهر از تدوین برنامه سالیانه اجرای ۱۰ کنگره ملی شهدا با مشارکت خانواده معظم شهدا، اقشار مردمی و مسئولان استانها خبر داد و بر استمرار بزرگداشت یاد و پیام شهیدان کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به هدفگذاری اساسی این سازمان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: در زمان حاضر، برنامه سالانه سازمان علاوه بر اجرای کنگرههای ملی، برگزاری نزدیکبه ۱۰۰ هزار یادواره شهدا در شهرستانها و نقاط مختلف است که با همراهی مردم و نهادهای مسئول برگزار میشود و جلوه بیبدیل از تعهد ملی نسبت به آرمانهای شهدا را به نمایش گذاشته است.
به گفته رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج تا امروز حدود ۳۰۰ عنوان کتاب در گونههای متنوع شامل زندگینامه، مستند، رمان، سرگذشتپژوهی و تاریخ شفاهی استانها از سوی سازمان چاپ و منتشر شده که بیانگر نقش خطیر استانها در دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران است.
وی تاکید کرد: تربیت و آموزش تخصصی راویان و جوانان، انتقال خاطرات و روایتهای دفاع مقدس با زبان روز و هنر جذاب برای نسل جدید، از محورهای مهم برنامههای فرهنگی و آموزشی این سازمان است هدف این است که گنجینه بیبدیل دوران ایثار و حماسه ملت، با قالبهای نوین و هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.
سردار آزادی همچنین بر برگزاری مناسبتهای ملی و ایام مهم دفاع مقدس از جمله سوم خرداد، هفته دفاع مقدس و سالگرد عملیاتهای تعیینکننده تاکید و اظهار کرد: این مناسبتها فرصتی مهم برای تعمیق فرهنگ مقاومت در جامعه و معرفی دستاوردهای ارزنده استانهایی همچون بوشهر به عنوان پیشتازان عرصه دفاع و جهاد است.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج در پایان ضمن قدردانی از هدایت رهبر معظم انقلاب و توجه ویژه تمامی مسئولان استانها به امر بزرگداشت شهدا، استمرار این حرکت فرهنگی و معنوی را ضامن عزت و اقتدار ملی کشور دانست.