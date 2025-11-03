پخش زنده
در آستانه ایام فاطمیه، رادیو صبا با ویژهبرنامههایی، چون «سرگذشت»، «نواهنگ»، «مهر تابان»، «موج ارغوانی» و «عطر یاس»، حالوهوای شبکه را معطر به یاد و نام بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این شبکه رادیویی با پخش مجموعهای از برنامههای ویژه در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۱۲ و ۱۳ آبان، به گرامیداشت این ایام میپردازد.
در آستانه این مناسبت، روز دوشنبه ۱۲ آبان برنامه «نواهنگ» که با محوریت موسیقی و تصنیفهای مذهبی تولید شده، ساعت ۱۹ همراه شنوندگان خواهد بود.
در ادامه، ویژه برنامه نمایشی «مهر تابان» ساعت ۲۰ روی آنتن میرود.
«مهر تابان» با روایت داستانی از زندگی «آقابزرگ» و «خانمجون»، پدربزرگ و مادربزرگی مهربان در انتهای کوچه شقایق، به تأثیر ائمه معصومین (ع) در زندگی انسانها میپردازد.
این برنامه در قالب نمایش ، سه بازه زمانی امروز، گذشته و گذشتههای دور را به هم پیوند میدهد تا مفاهیم دینی را با زبانی شیرین و داستانی به مخاطب منتقل کند.
در روز سهشنبه ۱۳ آبان نیز رادیو صبا با ویژه برنامه «موج ارغوانی» ساعت ۱۴ و «عطر یاس» ساعت ۱۶:۳۰ میزبان شنوندگان خواهد بود.
در برنامه «موج ارغوانی»، یک بسته شنیداری شامل مجموعهای از برنامههای مختلف شبکه رادیویی صبا که متناسب با حال و هوای این روزهاست، به شنوندگان ارائه میشود.
با استفاده از آیتمهای متنوعی، چون داستان، نمایش، دلگویه و موسیقیهای مناسب، تلاش میشود تا فضایی همدلانه و همنوا با مخاطبان ایجاد گردد.
همچنین برنامه «عطر یاس» با گفتوگو با مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم ، به بازخوانی نقش و منزلت حضرت زهرا (س) در فرهنگ ایثار و مقاومت میپردازد.