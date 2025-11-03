به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان منتصریه، گفت: از این هزینه ۴۵ میلیارد تومان از طرف آستان قدس رضوی و برای آمبولانس و چیلر ، ۲ میلیارد تومان از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تامین تجهیزات موردنیاز و یک میلیارد تومان هم از طرف خیران نیک‌اندیش حوزه سلامت برای بخش پیوند ۳ بوده است.

دکتر محسن علی‌اکبریان افزود: این طرح ها شامل ساخت و راه‌اندازی طبقه چهارم بیمارستان با زیربنای ۶۵۰ مترمربع، بخش پیوند ۳ در طبقه دوم این بیمارستان در مساحت ۴۵۰ متر مربع و با ظرفیت ۱۳ تخت، واحد لنژری در مساحت ۱۲۰متر مربع، افزایش کلینیک‌های تخصصی برای پاسخگویی دقیق‌تر به نیاز‌های بیماران با زیربنای ۷۵ مترمربع، خرید یک دستگاه آی‌سی‌یو آمبولانس برای انتقال افراد مرگ مغزی به بیمارستان منتصریه، خرید، نصب و راه‌اندازی چیلر خنک کننده بیمارستان، جانمایی و ساخت پاویون پزشکان با در نظر گرفتن کتابخانه تخصصی و اتاق کامپیوتر، بازسازی بخش آی‌سی‌یو مرگ مغزی و افزایش ۳۰ درصدی فضای این بخش، جانمایی و راه‌اندازی اتاق تکریم خانواده‌های اهدا کننده عضو است.

وی ادامه داد: جانمایی و ساخت محل جدید اتاق سلول‌های بنیادی (Stem Cell)، ساخت انبار دارویی با هدف افزایش ایمنی و دسترسی سریع به داروها، ایجاد کافی‌شاپ برای استفاده همکاران و همراهان بیماران، ساخت اتاق‌های RO، رختکن، پزشک در بخش دیالیز و مانیتورینگ حراست از دیگر طرحهایی است که امروز به بهره برداری رسید.

رئیس بیمارستان منتصریه، گفت: این اقدامات نقطه عطفی در جهت گسترش فضا‌های آموزشی، پژوهشی، درمانی و اداری است که باعث افزایش ۳۰ درصدی تخت‌های بستری بیمارستان و توسعه خدمات درمانی در حوزه پیوند اعضا شده است.

دکتر محسن علی‌اکبریان افزود: این اقدامات توسعه‌ای بیمارستان منتصریه با همکاری تولیت آستان قدس رضوی و مجموعه‌های موقوفات، نذورات و مدیریت فنی این آستان مقدس، ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت درمان آستان قدس رضوی و مدیرعامل بیمارستان رضوی و تمامی پزشکان، پرستاران و دیگر خدمتگزاران حوزه سلامت محقق شده است.