وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲- ۱۶:۳۹
خبرهای مرتبط

هوای گیلان از فردا آفتابی می‌شود

پیش بینی افزایش غلظت آلاینده‌ها و رطوبت در خوزستان

ثبت بیشترین بارش با ۱۰ و نیم میلیمتر در قصر قجر بجنورد

صدور هشدار نارنجی گرد و خاک در هرمزگان

بارش باران در مشهد پس از ۱۵۰ روز

پایداری هوای گلستان تا پایان هفته

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش باران
