اداره منابع آب شهرستان خمین: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف آب، طرح ضروری و اجتنابناپذیر قطع برق چاههای کشاورزی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با پایان فصل زراعی و بهمنظور جلوگیری از افت بیشتر منابع آب زیرزمینی، اداره منابع آب شهرستان خمین از اجرای طرح قطع برق چاههای کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گفته مسئولان این اداره، کاهش چشمگیر سطح آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر، وضعیت منابع آبی منطقه را بحرانی کرده و مدیریت مصرف آب، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اما این تصمیم با انتقاد شماری از کشاورزان مواجه شده است. آنان میگویند قطع برق چاهها در آغاز فصل کشت پاییزه، بدون ارائه برنامه جایگزین، ممکن است موجب از بین رفتن محصولات و خسارت به بخش کشاورزی شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت حفظ منابع آب و معیشت کشاورزان، خواستار هماهنگی وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و استانداری مرکزی برای تدوین برنامهای جامع در این زمینه شد.
کارشناسان آب هشدار میدهند که در صورت ادامه برداشت بیرویه از چاهها، دشتهای شهرستان خمین با خطر خشک شدن کامل روبهرو خواهند شد و تنها راه برونرفت از این بحران، مدیریت علمی منابع و تغییر الگوی کشت است.