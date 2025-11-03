به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در حمله پهپادی عصر امروز (دوشنبه) رژیم اشغالگر به منطقه مرزی «عیتا الشعب»، یک نفر دیگر به شهادت رسید.

ساعاتی پیش از این حمله، رژیم صهیونیستی با هدف قراردادن یک خودرو درحمله پهپادی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان نیز چند شهروند لبنانی را زخمی کرده بود.

در همین زمینه شبکه المیادین به نقل از منابع لبنانی اعلام کرد که یک پهپاد ارتش رژیم اسرائیل خودرویی را در محدوده شهرک الدویر در جنوب لبنان هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، صدای انفجار مهیبی در منطقه شنیده شد و نیرو‌های امدادی و امنیتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

المیادین گزارش داد که این حمله چندین زخمی برجای گذاشته است.

طبق این گزارش، در نتیجه حمله مذکور چند خودرو دچار حریق شد و به چند مغازه در منطقه آسیب وارد شده است.