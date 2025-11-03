به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،۲ هزار ژیمناست در مسابقات GFA باشگاه هاى کشور به نام ژیمناستیک فورال با یکدیگر رقابت کردند. و در پایان این مسابقات تیم دختران ژیمناستیک آباده نشان نقره‌ این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این مسابقات، باشگاه هاى سراسر کشور، با شرکت ۱۰۰ تیم در سالن آیت الله شهید سعیدى باقرشهر تهران در دو روز به رقابت پرداختند.

این رویداد در قالب چهار دسته و با حضور ۲ هزار شرکت کننده، یکى از بزرگترین گردهمایى هاى ژیمناستیک همگانى کشور را رقم زد.

تیم آواداویچ آباده با مربیگری هدا عقیلی، مهدیه بهجت و زهرا نعمت الهی در این رقابت، حضور پیدا کرد.