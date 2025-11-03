به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این اقامتگاه با زیربنای ۲۵۰ متر مربع، با هدف تأمین آرامش و کمک به ماندگاری نیرو‌های درمان در استان به بهره برداری رسید.

بیشتر بخوانید؛ افتتاح مرکز جامع بیماران خاص و تالاسمی در میناب

علی موصلی افزود: برای بهره برداری از این اقامتگاه ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان هزینه شده است.