به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار تایباد گفت: با دوبانده‌سازی، رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی کمربندی شهیدان دادمحمدی در ضلع جنوب شرقی شهر تایباد از بهمن ماه سال گذشته، تاکنون آمار تصادفات در این محور ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

مهرداد کریم زاده افزود: عملیات اجرایی دوبانده‌سازی کمربندی شهیدان دادمحمدی، حد فاصل میدان‌های پیرهرات تا جهاد، به طول ۳/۵ کیلومتر و آسفالت ۶۲ هزار متر مربع با اعتبار ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در اوایل سال ۱۴۰۳ کلید خورد و در بهمن ماه همان سال به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: در طی چهار سال گذشته، کمربندی شهیدان دادمحمدی این شهر شاهد ۱۳۲ مورد تصادف با ۴ جانباخته بوده که بر اساس اعلام شورای ترافیک شهرستان تایباد، با دوطرفه شدن آن میزان تصادفات در این کمربندی به صفر رسیده است.

شهردار تایباد با بیان اینکه شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز از جمله اولویت‌های شهرداری تایباد است، گفت: همچنین طرح روشنایی در کمربندی شهیدان دادمحمدی که یکی از محور‌های اصلی تردد ناوگان ترانزیتی ایرانی و خارجی به شمار می‌آید، با اعتبار ۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری و مدیریت برق در هفته دولت امسال افتتاح شد.

کریم زاده با اشاره به اجرای طرح کمربندی ضلع شرقی شهر تایباد افزود: طرح دوبانده‌سازی کمربندی جمهوری اسلامی در حد فاصل میدان‌های امام رضا (ع) تا پیر هرات، یکی دیگر از مسیر‌های پرترافیک از لحاظ حجم تردد ناوگان تجاری می‌باشد که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اضافه کرد: این طرح در هفته دولت ۱۴۰۳ با برآورد اعتبار ۲۶ میلیارد تومان کلنگ زنی شد که پیش بینی می‌شود تا دهه فجر امسال زیر بار ترافیک برود.

شهردار تایباد تصریح کرد: طرح کمربندی جمهوری اسلامی ۳ کیلومتر طول دارد و ۱۱ متر عرض دارد که شامل ۶ هزار متر جدول گذاری، هزار و ۵۰۰ متر آب‌رو، ۲ پل و ۳۳ هزار متر مربع زیرسازی می‌شود.

کریم زاده گفت: همچنین کمربندی ضلع غربی شهر تایباد از جاده مشهدریزه تا خیابان ولایت به طول هزار و ۷۰۰ متر به تازگی شروع شده است که برای تکمیل آن ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

وی افزود: بهره برداری از کمربندی ضلع غربی این شهر می‌تواند حجم ترافیک از خیابان‌های خرمشهر، شهید رجایی، شهید بهشتی و دارالسلام را کم کند.