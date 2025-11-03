پخش زنده
واژگونی خودرو سواری پژو ۴۰۵ در جاده لار_جهرم یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۶١ جاده لار_جهرم به هلالاحمر اعلام شد.
مجتبی شریف زاده افزود: بلافاصله نجاتگران تیم عملیاتی هلالاحمر لارستان با یک دستگاه خودرو آمبولانس و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم مرد و یک کشته به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس و پیکر فرد جان باخته را به عوامل نیروی انتظامی تحویل دادند.