استاندار قم در حاشیه جلسه ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور با اشاره به رکوردزنی استان قم در واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی گفت: هفته گذشته زمینی به وسعت نزدیک به ۴۰۰ هکتار در مدت تنها ۲۴ ساعت شناسایی، واگذار و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح قول داده است ظرف شش ماه نخست، حداقل ۱۲۰ مگاوات برق تولید کند، گفت: احداث پست برق نیز که از مهم‌ترین چالش‌های توسعه نیروگاه‌هاست، توسط همین بخش خصوصی در حال انجام است.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان افزود: خوشبختانه در قم با وحدت، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، روند اجرای طرح های نیروگاهی روزبه‌روز شتاب بیشتری گرفته است.