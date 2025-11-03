پخش زنده
استاندار قم در حاشیه جلسه ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور با اشاره به رکوردزنی استان قم در واگذاری زمین برای نیروگاههای خورشیدی گفت: هفته گذشته زمینی به وسعت نزدیک به ۴۰۰ هکتار در مدت تنها ۲۴ ساعت شناسایی، واگذار و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو با بیان اینکه سرمایهگذار این طرح قول داده است ظرف شش ماه نخست، حداقل ۱۲۰ مگاوات برق تولید کند، گفت: احداث پست برق نیز که از مهمترین چالشهای توسعه نیروگاههاست، توسط همین بخش خصوصی در حال انجام است.