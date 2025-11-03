تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی فارس در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور ، تیم طبیعت اسلامشهر تهران را شکست داد.

شکست نماینده تهران مقابل بلند قامتان نفت و گاز زاگرس جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی فارس عصر امروز در سالن شهید فرجام جهرم به مصاف تیم طبیعت اسلامشهر تهران رفت و ۹۳ بر ۸۹ برابر میهمان خود به پیروزی رسید.

در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور هم تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی فارس عصر پنج شنبه ۸ آبان در شاهرود مقابل پایش پارت ۹۱ بر ۸۲ به پیروزی رسید.