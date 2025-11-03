پخش زنده
رئیس شورای حل اختلاف استان گفت: هیئتهای صلحیار تاکنون بیش از ۳۶۵ هزار پرونده را مختومه کردهاند و میزان سازش نسبت به سال گذشته با رشد ۵۸ درصدی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عابدین کوهی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۹۶۵۰ پرونده به شوراها ارجاع شده که ۵۳ درصد آنها به سازش ختم شده است.
وی همچنین به فعالیت داوران در حوزه خانواده و دعاوی عمومی اشاره کرد و افزود: داوران نقش مهمی در حل اختلافات خانوادگی و مالی دارند و در سال جاری حدود ۵۰ پرونده با خواستههای مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بررسی شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام از فعالیت ۱۵۰۰ صلحیار در قالب ۴۸۰ هیئت صلح و سازش در سطح استان خبر داد.
کوهی در تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اضافه کرد: هماکنون ۱۵ مجتمع و ۱۵۰ شعبه فعال، شامل ۸۴ شعبه شهری و ۶۸ شعبه روستایی در ایلام فعالیت میکنند و ۴۷۱ نفر در این مجموعه مشغول به کارهستند.