به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این مراسم امروز با حضور خانواده معظم شهدا، فرماندهان انتظامی و نظامی، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان املش و ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی اهل‌بیت (ع) توسط کربلایی سیدسعید حسینی ، در زادگاه این شهید والامقام، روستای گرکرود بخش رانکوه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سلیمانی امام جمعه لاهیجان سخنران این مراسم ، با گرامیداشت یاد شهید علی‌خواه و تسلیت به خانواده و مردم منطقه، گفت: شهید علی‌خواه جوانی غیور، مؤمن و دلسوز بود که برای دفاع از امنیت مردم، جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و در برابر اراذل و اوباش ایستاد و مظلومانه به شهادت رسید و این یعنی امنیت امروز ما، نتیجه خون چنین جوانانی است.

وی با بیان اینکه شهدا فقط مدافعان خاک نیستند ، آنان مدافعان ایمان، اخلاق و امنیت اجتماعی‌اند ، از دستگاه قضا درخواست کرد با اراذل و اوباش مماشات نشود .

این مراسم با قرائت فاتحه و ذکر مصیبت اهل‌بیت(ع) به پایان رسید.

سرهنگ دوم شهید میثم علی خواه ۶ آبان ۱۴۰۴ در درگیری با اراذل و اوباش و با سلاح گرم آن‌ها در لاهیجان به شهادت رسید.