مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در سال جاری با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های ایمن‌سازی و نگهداری، وضعیت ایمنی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان به‌طور چشمگیری بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت مسیر‌های مواصلاتی اظهار کرد: طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۷۰۰ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی و ۱۳۰۰ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه در محور‌های مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی افزود: در بخش ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز نیز تاکنون ۱۲۰ کیلومتر از نقاط پرتگاهی ایمن‌سازی و بیش از ۱۰۶ هزار مترمکعب ترانشه‌برداری در محور‌های مختلف استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه‌ها نیز تاکنون عرشه ۱۱۰ دستگاه پل پاک‌سازی و ۱۷۵ مورد عملیات تنقیه و دریواسیون بستر آب‌رو‌ها انجام گرفته است.

شکری در ادامه از اجرای گسترده عملیات تسطیح و رگلاژ راه‌ها خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۲۰۰ کیلومتر راه مرزی در سطح استان تسطیح و رگلاژ شده است.

وی هدف از اجرای این اقدامات را ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، بهبود عبور و مرور و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای عنوان کرد و یادآور شد: این عملیات به‌صورت مستمر و با بهره‌گیری از توان نیرو‌های راهداری استان در حال اجراست و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.