پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن چینیهای مقیم ایران گفت: شرکتهای چینی علاقهمند به همکاری با ایران بهویژه در بخشهای صنعتی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «تن کای» در نشست تخصصی فرصتهای همکاری اقتصادی ایران و چین با اشاره به ظرفیتهای موجود در روابط اقتصادی دو کشور افزود: حجم تجارت ایران و چین در سال گذشته میلادی به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسیده است که این رقم میتواند با گسترش همکاریها بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
رئیس انجمن چینیهای مقیم ایران گفت: ایران یکی از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای است و شرکتهای چینی تمایل زیادی به توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران، بهویژه در حوزههای صنعتی، دارند.
وی با بیان اینکه چین اکنون بیش از ۵۸ میلیون کارخانه بخش خصوصی دارد، گفت: ایران میتواند از مدلهای متنوع و انعطافپذیر سرمایهگذاری خارجی چین برای توسعه اقتصادی خود بهرهبرداری کند.
در ادامه این نشست، احسان خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، نیز با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه به شرق در سیاستهای اقتصادی کشور گفت: در شرایط تحریمی، همکاری راهبردی با کشورهایی مانند چین میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کند.
همچنین حامد وفایی، استاد ادبیات چین در دانشگاه تهران، در این نشست اظهار داشت: روابط ایران و چین نیازمند تحول، بهروزرسانی و شناخت متقابل بیشتر است. وی افزود: چین در مسیر توسعه جهانی خود نمیتواند نقش ایران را نادیده بگیرد و این امر ضرورت همکاریهای گستردهتر دو کشور را دو چندان می کند.