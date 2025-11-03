پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم فوتبال تراکتور تبریز برای بازی امشب با الشرطه عراق مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و الشرطه عراق از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه یادگار امام تبریز از هفته چهارم لیگ نخبگان برگزار میشود.
تراکتور هماکنون در لیگ نخبگان آسیا ۵ امتیاز دارد و میتواند با کسب ۳ امتیاز بازی امشب تا حدود زیادی صعود خود به دور بعد را قطعی کند.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور همچون گذشته با حفظ استخوانبندی اصلی تیمش تصمیم گرفت نفرات زیر را برای آغاز این مسابقه وارد زمین کند:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، مهدی شیری، دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی، امیرحسین حسین زاده، هالیلوویچ، صادق محرمی، اشتراکالی و مهدی هاشمنژاد.