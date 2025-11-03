سایت پرسرعت همراه اول در شهر میانکوه شهرستان امیدیه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه خوزستان گفت: با هدف ارتقای کیفیت پوشش ارتباطی، سایت پرسرعت همراه اول در شهر میانکوه شهرستان امیدیه نصب و راه اندازی شد.

افراز زاده با اشاره به اینکه این سایت مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است، افزود: این سایت جدید دارای فناوری‌های نسل دوم (۲ G)، نسل سوم (۳ G)، نسل چهارم (۴ G) و نسل چهار و نیم (۴.۵ G) است.

وی ادامه داد: با هدف توسعه خدمات ارتباطی سه سایت جدید تا پایان سال جاری در شهرستان امیدیه نصب و راه اندازی خواهد شد.