پخش زنده
امروز: -
در مراسمی طرح استانی سفیران سلامتِ دانش آموزی با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در اراک اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی طرح استانی سفیران سلامتِ دانش آموزی در اراک افتتاح و اجرایی شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با هدف ارتقاء سلامت جسمی و روحی دانش آموزان اجرا میشود.
عبدالرضا پیرحسینلو با بیان اینکه طرح سفیران سلامت دانش آمورزی با مشارکت معاونت دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا میشود، افزود: در این طرح دانش آموزان آموزشهایی را که از مراقبان سلامت در زمینه بهداشت فردی، بهداشت مدرسه و محیط میآموزند به هم کلاسی ها، دانش آموزان و دوستان خود در مدارس ارائه میدهند.
او ترویج سلامتی و بهداشت را وظیفه سفیران سلامت دانست و گفت: اکنون ۲۵ درصد از دانش آموزان استان که شامل ۶۴ هزار نفر میشود، زیر پوشش طرح سفیران سلامت قرار دارند.