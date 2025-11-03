پخش زنده
امروز: -
وزارت بهداشت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد از زمان اجرای توافق آتشبس غزه در ۱۱ اکتبر (مصادف با ۱۸ مهر)، شمارشهدا به ۲۳۸ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه همچنین آمار تازهای از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه منتشر کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: در ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۱۰ شهید به بیمارستانهای غزه انتقال یافته است که از این تعداد، ۲ تن به تازگی به شهادت رسیده و پیکرهای ۸ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
این گزارش میافزاید پیکرهای شمار دیگری از شهدا همچنان زیر آوارها و در معابر باقی مانده و تیمهای امداد و آتشنشانی تا این لحظه امکان دسترسی به آنها را ندارند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد طی امروز و از طریق سازمان صلیب سرخ جهانی، پیکرهای ۴۵ شهید که اسرائیل آنها را آزاد کرده بود، تحویل گرفته شد. با این حساب، تعداد کل پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده به ۲۷۰ پیکر افزایش یافته است.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه میدهد.