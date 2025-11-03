تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته هفتم لیگ برتر بانوان، در ورزشگاه شهید کاظمی مقابل میهمانش خاتون با یک گل شکست خورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بانوان پرسپولیس امروز دوشنبه ۱۲ آبان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان، در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان خاتون بم بود و با نتیجه ۰ - ۱ شکست خورد.

تک گل این دیدار را فاطمه گرایلی در دقیقه ۶۱ برای تیم مهمان به ثمر رساند.

در این دیدار، آتنا توفیق، الهام عبدالرحمانی، سمانه قمری، زهرا احمدی‌زاده، ثنا صادقی، مریم صفاراستگو، فاطمه رضایی، سحر رمضانی، زینب عباسپور و فاطمه قاسمی برای تیم پرسپولیس وارد زمین شدند.

تیم خاتون بم با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان ماند. تیم های گل گهر سیرجان با ۱۵ امتیاز و ایستا با ۱۰ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

پرسپولیس صفر - خاتون بم یک

گل‌گهر سیرجان ۷ - نماینده کردستان صفر

ایساتیس کران فارس صفر - ایستا ۳

سپاهان اصفهان صفر - ملوان بندر انزلی ۲

پالایش گاز ایلام ۲ - آوای تهران یک