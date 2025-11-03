یونیسف در مورد وخامت بحران انسانی غزه هشدار داد و اعلام کرد که بیش از یک میلیون کودک همچنان با کمبود شدید آب و غذا رو‌به‌رو هستند و هزاران کودک باوجود آتش‌بس هر شب گرسنه به خواب می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گفته تیس اینگرام، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، آتش‌بس خبر خوبی است، اما برای پایان دادن به گرسنگی و تضمین دسترسی خانواده‌ها به آب آشامیدنی سالم کافی نیست. او به شدت آسیب واردشده به زیرساخت‌های آب‌رسانی و خدمات بهداشتی اشاره کرده و گفته که خانواده‌ها روزانه برای زنده ماندن در شرایط تخریب بیمارستان‌ها و کمبود کمک‌های اساسی تلاش می‌کنند.

یونیسف همچنین اعلام کرد که ورود کمک‌ها به غزه پس از آغاز آتش‌بس اندکی افزایش یافته است، اما این میزان همچنان بسیار کمتر از سطح پیش از جنگ بوده و پاسخگوی نیاز‌های وسیع انسانی نیست.

ورود کمک‌ها به غزه ناکافی است

بر اساس گزارش‌های این سازمان، به دلیل کمبود شدید پزشکان، دارو‌ها و تجهیزات پزشکی هزاران کودک همچنان گرسنه می‌مانند یا بدون درمان کافی در بیمارستان‌ها رنج می‌کشند.

در همین حال، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز تلاش‌های خود را برای گسترش فضا‌های آموزشی در مراکز پناهندگی غزه ادامه می‌دهد. این برنامه بخشی از طرحی است که به هدف بازگرداندن تدریجی فرایند آموزشی پس از جنگ اجرا می‌شود.

آنروا اعلام کرده است که حدود ۸ هزار معلم از ماه اوت ۲۰۲۴ تلاش دارند تا آموزش را باوجود تخریب گسترده مدارس و زیرساخت‌های آموزشی در غزه از سر گیرند. تاکنون ۴۸۵ فضای موقت آموزشی در ۶۷ مرکز پناهندگی ایجاد شده و این تعداد در حال افزایش است تا از ادامه آموزش کودکان بی‌خانمان اطمینان حاصل شود. همچنین، برنامه‌های آموزش از راه دور برای دسترسی به بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در مناطق مختلف نوار غزه فعال است.

این آژانس اشاره کرده است که معدود مدارسی که قابل استفاده باقی مانده، میزبان صد‌ها هزار نفر از آوارگان هستند و همین امر ادامه روند آموزش را دشوار می‌کند.

با وجود مشکلات فراوان، فلسطینی‌ها همچنان در تلاشند تا از طریق ایجاد کلاس‌های موقت در چادر‌ها و ابتکارات داوطلبانه، آموزش را به شکل تدریجی احیا کرده و امید به یادگیری را در میان محاصره و ویرانی زنده نگه دارند.