دادستان دیوان کیفری بینالمللی درباره وضع انسانی و گسترش خشونتها در منطقه الفاشر در شمال دارفور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر دادستان این نهاد قضایی در بیانیهای، با ابراز نگرانی شدید و هشدار جدی نسبت به گزارشهای دریافتی از شهر الفاشر در شمال دارفور سودان، اعلام کرد که شواهدی از کشتارهای جمعی، تجاوز جنسی و سایر جنایات سنگین در جریان حملات نیروهای موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع به دست آمده است.
دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: چنین اعمالی، در صورت تأیید، میتواند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم محسوب شود و بخشی از الگوی گستردهتر خشونت در سراسر منطقه دارفور از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون است.
دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی یادآور شد که بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب ۲۰۰۵)، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در دارفور را دارد و تحقیقات درباره جنایات احتمالی از زمان آغاز درگیریهای اخیر در آوریل ۲۰۲۳ ادامه دارد. این تحقیقات شامل اعزامهای میدانی، گفتوگو با قربانیان و نهادهای مدنی و همکاری نزدیک با مقامات ملی و سازمانهای بینالمللی است.
دفتر دادستان همچنین اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری، اقدامات فوری برای حفظ و جمعآوری شواهد مربوط به جنایات احتمالی در الفاشر در حال انجام است.
این نهاد تأکید کرد که محکومیت اخیر «علی محمد علی عبدالرحمن» معروف به علی کوشایب، یکی از فرماندهان شبهنظامیان جانجوید، بهدلیل جنایات مشابه در سال ۲۰۰۴ در دارفور، هشداری روشن برای تمام طرفهای درگیر است که مرتکبان چنین جنایاتی بیپاسخ نخواهند ماند.
دفتر دادستان از تمامی افراد و نهادهای فعال در سودان خواست از طریق سامانه امن ارسال اطلاعات، هرگونه داده، مدرک یا شواهدی درباره وقایع اخیر یا پیشین در الفاشر را ارائه کنند.