به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان بر کنترل محور مهم فیلادلفیا که از ساحل دریای مدیترانه شروع و به گذرگاه کرم ابوسالم منتهی می‌شود، اصرار دارد.

در همین ارتباط، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش رژیم اسرائیل محور «فیلادلفیا» را برای جستجوی بقایای گروگان‌های «اسرای» اسرائیلی مسدود کرد.

ناظران معتقدند اصرار تل‌اویو بر بستن محور فیلادلفیا برای ازسرگیری شهرک‌سازی است؛ چرا که این محور شمال و جنوب غزه را از یکدیگر جدا می‌کند و سیطره بر آن اهمیت دارد.

از سوی دیگر، بر اساس نقشه‌های جدید ارتش رژیم صهیونیستی، نیرو‌های اسرائیلی در عمق کمتر از ۲ کیلومتری شمال محور فیلادلفیا در مرز میان غزه و مصر باقی خواهند ماند، این در حالی است که طرف اسرائیلی در ابتدای مذاکرات بر حضور نیرو‌های ارتش تا ۵ کیلومتری شمال محور فیلادلفیا تاکید داشت.

پیش از این، سرلشکر «علی حفظی»، دستیار سابق وزیر دفاع مصر در گفت‌و‌گو با «العربیه» با تأکید بر اینکه محور «فیلادلفیا» یک منطقه حائل فلسطینی بین مصر و نوار غزه است، اعلام کرد: نیرو‌های مسلح مصر امنیت بالایی را برای مرز‌های این کشور تامین می‌کنند و هیچ نیروی اسرائیلی نمی‌تواند به آن نزدیک شود، زیرا این یک خط قرمز است.

وی تصریح کرد محور فیلادلفیا ۱۴ کیلومتر طول دارد و بر اساس توافقنامه سازش، امکان استقرار نیرو‌های محدود و مشخص در آن ،با هماهنگی دو طرف که عملیات گشت‌زنی برای جلوگیری از قاچاق، نفوذ و دیگر فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند، وجود دارد.

حفظی ادامه داد که بر اساس توافقنامه سازش مصر و اسرائیل، این محور امکان حضور نیروی نظامی محدود اسرائیلی و ناظران سازمان ملل را فراهم، اما هرگونه حضور تانک، توپخانه یا موشک را منع می‌کند. همچنین بر اساس قرارداد سازش، دو طرف مصری و اسرائیلی متعهد هستند که با خودداری از تهدید یا توسل به زور علیه دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم همه اختلافاتی که بین آنها به وجود می‌آید را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند.