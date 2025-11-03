

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران که از شنبه، ۱۰ آبان اردوی آماده‌سازی خود ۴ روزه خود را در تهران آغاز کرده است، امروز (دوشنبه) در دیداری دوستانه به مصاف تیم جوانان پیکان، صدرنشین لیگ برتر استان تهران رفت.

در این مسابقه ارمغان احمدی از ۲۶ بازیکن حاضر در اردو استفاده کرد تا شناخت بیشتری از وضعیت آنها در آستانه دیدار‌های گروه D، مقدماتی جام ملت‌های آسیا به دست آورد.

ملی‌پوشان کشورمان که تا آخرین ثانیه بازی فوتبال پایاپایی را مقابل حریف خود به نمایش گذاشتند، در نهایت با گل لحظه آخری تیم پیکان، یک بر صفر شکست خوردند.

علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، منصور بیگ‌وردی، رئیس هیات فوتبال استان البرز و حدود ۲۰۰ تماشاگر البرزی با حضور در ورزشگاه این مسابقه را تماشا کردند.

این مرحله از اردوی تیم فوتبال نوجوانان ظهر فردا به پایان می‌رسد.