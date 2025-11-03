به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اشغالگران در راستای توسعه شهرک سازی در کرانه باختری با هدف ضربه به پیوستگی ارضی و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین، ممنوعیت شهرک‌سازی در منطقه «نقب» و «الجلیل» طبق قطعنامه ۱۹۶۷ سازمان ملل را لغو کردند.

شورای مسکن و توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین با حضور «اوریت استروک»، عضو تندوری کنست و وزیر امور شهرک‌سازی کابینه رژیم صهیونیستی، «حییم کاتس»، وزیر سابق توسعه مناطق پیرامونی نقب و الجلیل، «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی و «یوسی فاکس»، رئیس مرکز شورا‌های شهرک‌های صهیونیست‌نشین صبح امروز سازوکار جدیدی را برای تخصیص زمین در مناطق روستایی نقب و الجلیل تصویب کردند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که به مدت حدود دو سال شهرک‌سازی در این مناطق تحت فشار سازمان ملل، ممنوع و متوقف شده بود.

در همین ارتباط، رسانه صهیونیستی «کیپا» وابسته به جریان ارتدوکس (حریدی) نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی ساخت ۱۹۷۳ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را به عنوان بخشی از طرحی که توسط اسموتریچ برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و دره اردن ارائه شده بود، تصویب کرده است.

کیپا توضیح داد که تعداد واحد‌هایی که از ابتدای سال جاری تاکنون با ساخت آن موافقت شده، از ۳۰ هزار واحد فراتر رفته است.

مقامات صهیونیستی روز یکشنبه نیز اعلام کردند که یک شهرک جدید در شهر آناتا، شمال قدس اشغالی احداث خواهند کرد. در همین حال، منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر، به همراه یک بولدوزر، به شهر حمله کرده و شروع به تخریب مناطق وسیعی از زمین و چادر‌های متعلق به فلسطینیان کردند.

داده‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۲۰۲۵، مقامات صهیونیستی در مجموع ۵۴ «دستور نظامی»، با هدف تصرف زمین‌های فلسطینیان صادر کرده‌اند.