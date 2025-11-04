پخش زنده
۷۲۵ میلیارد ریال زکات در استان از ابتدای سال جاری جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد زنجان از جمع آوری ۷۲۵ میلیارد ریال زکات در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
روشنسرشت گفت :بر اساس آمارهای موجود اهالی ۷۴۲ روستای استان سالانه زکات پرداخت میکنند.
وی افزود : علاوه بر این ۱۳۱ علملان زکات و مبلغ و هزار و ۱۹۵ عامل افتخاری در پرداخت و ترویج فرهنگ زکات مشارکت کردند.
روشن سرشت با اشاره به محل هزینه کرد زکات، گفت: تمامی وجوهات جمع آوری شده در هر محل در همان منطقه و بر اساس نیات مودیان زکات هزینه میشود که در استان زنجان ۹۸ درصد در حوزه محرومین هزینه شده است.
وی در جلسه شورای زکات شهرستان طارم با تقدیر از همراهی مودیان و اعضای شورا، به تشریح راهبردهای کلان و برنامههای عملیاتی برای نهادینهسازی فرهنگ زکات پرداخت و با اشاره به آمار جمعآوری زکات در استان، افزود: سهم شهرستان طارم از زمان جمع آوری شده در استان، ۶۴ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بر لزوم ارائه گزارشهای شفاف در زمینه جمعآوری و هزینهکرد زکات و همچنین آموزش این فریضه توسط مبلغین تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و اجتماعی از جمله فضای مجازی، مساجد و محلات برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ زکات استفاده شود.
روشنسرشت با بیان اینکه زکات نقش محوری در فقرزدایی و تعادل اجتماعی دارد، افزود: زکات یک سرمایهگذاری معنوی در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: این وجوه مقدس، زمانی که به دست نیازمند واقعی برسد میتواند چرخه فقر را در خانوادهها برای همیشه قطع کند.