به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار زیادی سوخت قاچاق داخل یک منزل مسکونی در تالش و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از کشف ۱۵ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در بازرسی از این منزل مسکونی خبر داد و گفت: متهم ۴۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۸۰۰ میلیون تومان برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، موضوع را فوری به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.