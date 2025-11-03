مستند «بیدخُد» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین دهقانی، در پردیس سینمایی خلیج فارس یزد اکران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسام سالکی رئیس حوزه هنری استان یزد در این مراسم با تأکید بر اهمیت پرداختن به سنت‌ها و آیین‌های بومی، این اثر را نمونه‌ای ارزشمند از ثبت و ماندگار کردن فرهنگ عاشورایی مردم یزد دانست و بر حمایت از تولید چنین آثار مستندی تأکید کرد.

کارگردان این مستند هم تصریح کرد: بخش مهمی از کودکی و گذشته من در همین روستا سپری شده است.

محمدحسین دهقانی افزود: انتخاب بیداخوید برای ساخت این مستند فقط یک انتخاب جغرافیایی نبود، بلکه ادای دِینی به تربیت حسینی است که پدربزرگم سال‌ها با عشق در دل مردم کاشت.

در پایان مراسم، ضمن رونمایی از پوستر مستند «بیدخُد»، جمعی از بزرگان، پیرغلامان روستای بیداخوید و عوامل تولید و اجرایی اثر با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شدند.

مستند «بیدخُد» روایتی شاعرانه و آیینی از آیین‌های کهن سوگواری در روستای بیداخوید یزد و چاوشی‌خوانی مردمان دل‌سوخته آن است؛ مردمانی که نسل‌به‌نسل شعله عشق حسینی را در دل و دیوار روستایشان زنده نگاه داشته‌اند.