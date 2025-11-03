پخش زنده
کاروان تیم فوتبل استقلال برای دیدار با الوحدات اردن در چهارمین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ راهی اردن شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال، چهارشنبه در چهارمین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در شهر اَمان به مصاف نماینده اردن میرود.
کاروان تیم فوتبال استقلال امروز با پرواز چارتر و مستقیم تهران را به مقصد اردن ترک کرد تا برای این بازی حساس آماده شود.
روزبه چشمی، موسی جنپو و حبیب فرعباسی به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی هم به علت محرومیت در سفر به اردن آبیپوشان را همراهی نخواهند کرد.