

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال، چهارشنبه در چهارمین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در شهر اَمان به مصاف نماینده اردن می‌رود.

کاروان تیم فوتبال استقلال امروز با پرواز چارتر و مستقیم تهران را به مقصد اردن ترک کرد تا برای این بازی حساس آماده شود.

روزبه چشمی، موسی جنپو و حبیب فرعباسی به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی هم به علت محرومیت در سفر به اردن آبی‌پوشان را همراهی نخواهند کرد.