پخش زنده
امروز: -
دانشآموزان و دانشجویان زنجانی اعلام کردند که با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می کنند تا راه آزادی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دانشآموزان و دانشجویان زنجانی اعلام کردند که با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می کنند تا راه آزادی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.
جوانان و دانشجویان، عصاره قشر نخبگانی جامعه دینی و ایمانی ما، با آگاهی و انگیزهای سرشار در خط مقدم مقابله با استکبار ایستادهاند.
آنها اعلام کردند که در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری پرشور خواهند داشت تا هر روز را به نمادی از مقاومت و ایستادگی علیه نفوذ بیگانگان تبدیل کنند.
تلاش هیچ مستکبری نمیتواند عزم و اراده این نسل را متزلزل کند.