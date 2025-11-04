دانش‌آموزان و دانشجویان زنجانی اعلام کردند که با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می کنند تا راه آزادی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دانش‌آموزان و دانشجویان زنجانی اعلام کردند که با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می کنند تا راه آزادی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.

جوانان و دانشجویان، عصاره قشر نخبگانی جامعه دینی و ایمانی ما، با آگاهی و انگیزه‌ای سرشار در خط مقدم مقابله با استکبار ایستاده‌اند.

آن‌ها اعلام کردند که در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری پرشور خواهند داشت تا هر روز را به نمادی از مقاومت و ایستادگی علیه نفوذ بیگانگان تبدیل کنند.

تلاش هیچ مستکبری نمی‌تواند عزم و اراده این نسل را متزلزل کند.