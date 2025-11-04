پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنماییورانندگی زنجان محدودیتهای ترافیکی امروز به مناسبت راهپیمایی ۱۳ آبان را تشریح کرد.
حبیب موسوی، با بیان اینکه این محدودیتها از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد، گفت: مسیر راهپیمایی از تقاطع امیرکبیر تا صدر جهان بسته خواهد شد.
وی افزود: همه کوچهها و خیابانهای منتهی به این مسیر نیز از ساعت ۷ صبح تا پایان راهپیمایی مسدود خواهند بود که این محدودیتها شامل خیابانهای صدر جهان بالا و پایین، خیابان سعدی جنوبی تا سعدی، تقاطع زینبیه و همچنین خیابان فردوسی خواهد بود.
موسوی از شهروندان درخواست کرد تا با رعایت این محدودیتها، پلیس راهنماییورانندگی را در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم یاری کنند.