رئیس پلیس راهنمایی‌و رانندگی زنجان محدودیت‌های ترافیکی به مناسبت راهپیمایی ۱۳ آبان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی زنجان محدودیت‌های ترافیکی امروز به مناسبت راهپیمایی ۱۳ آبان را تشریح کرد.

حبیب موسوی، با بیان اینکه این محدودیت‌ها از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد، گفت: مسیر راهپیمایی از تقاطع امیرکبیر تا صدر جهان بسته خواهد شد.

وی افزود: همه کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به این مسیر نیز از ساعت ۷ صبح تا پایان راهپیمایی مسدود خواهند بود که این محدودیت‌ها شامل خیابان‌های صدر جهان بالا و پایین، خیابان سعدی جنوبی تا سعدی، تقاطع زینبیه و همچنین خیابان فردوسی خواهد بود.

موسوی از شهروندان درخواست کرد تا با رعایت این محدودیت‌ها، پلیس راهنمایی‌ورانندگی را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم یاری کنند.