تیم بسکتبال کاله مازندران در هفته هشتم لیگ برتر با پیروزی بر پترونوین ماهشهر، ششمین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کاله مازندران در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه ۱۲ آبان در بازی خانگی در سالن پیامبر اعظم آمل میهمان خود تیم پترونوین ماهشهر را با نتیجه۱۰۱ بر۷۴ با شکست بدرقه کرد.

شاگردان فرزاد کوهیان در تیم کاله مازندران با حمایت بیش از هزار تماشاگر آملی که برای کسب ۲ امتیاز بازی خانگی برابر میهمان مدعی خود لحظه شماری می کردند از همان دست نخست بازی را هجومی شروع کردند.

هر چند پترونوین ماهشهر هم پا به پای تیم میزبان پیش آمدند و در این دست دو تیم به امتیاز مشابه ۲۴ دست یافتند.

دست دوم کاله ای ها برتری خود را به حریف جنوبی دیکته کردند و با پرتاپ های هدفمند به سمت سبد پترونوین ماهشهر این دست را با نتیجه ۴۷ بر ۳۸ پیروز شدند.

در شروع نیمه دوم و دست سوم این مسابقه، فرزاد کوهیان سرمربی تيم کاله مازندران با استراحت دادن به بازیکنان اصلی خود، فرصت را به بازیکنان جوان و کمتر میدان دیده خود داد و آنها نیز با انگیزه زیاد فاصله امتیازی خوبی را با حریف ایجاد کردند و ۷۳ بر ۵۶ این دست را پیروز شدند.

در دست چهارم و پایانی این مسابقه، بازیکنان کاله با حمایت پرشور هواداران خود برای ۱۰۰ تایی کردن نماینده ماهشهر مصمم‌تر شدند و با شوت های ۳ امتیازی و توپ ربایی از بازیکنان تیم میهمان عملکرد خوب خود در این بازی را تکمیل کردند و با ۳۳ امتیاز اختلاف برتری در نهایت با پیروزی قاطع ۱۰۱ بر ۷۴ پترونوین ماهشهر را شکست دادند و ششمین پیروزی این فصل خود را در خانه و مقابل دیدگان هواداران خود جشن گرفتند.

در این دیدار پدرام فلاح از تیم کاله با ثبت ۱۸ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲، به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

کاله ای ها با کسب ششمین برد و ۲ باخت و کسب ۱۴ امتیاز و هم امتیاز با تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به رده سوم جدول رده بندی صعود کردند.