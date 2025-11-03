دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشرطه عراق در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و الشرطه عراق در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت عبدالهادی الرویلی از قطر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ خاتمه یافت. مهدی ترابی زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب الشرطه:

احمد بصیل، روان امین، مهدی عشابی، مصطفی سعدون، احمد یحیی الحجاج، دومنیک مندی، حسین السعیدی، عبدالرزاق قاسم، احمد فرهان، لیونل عتبا و محمود المواس

سرمربی: مومن سلیمان