رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ری: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با محوریت استکبارستیزی و تجلیل از خانواده شهدای دانشآموز، از ساعت ۹ صبح سیزده آبان، از خیابان فداییان اسلام تا میدان نماز و گلزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام علی کنگرلو گفت: ری آماده برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان با محوریت استکبارستیزی است. ️
وی افزود: در مسیر راهپیمایی غرفههای فرهنگی و بصیرتی برپا و یادمان شهدای سپاه سیدالشهدا (ع) گلباران میشود.
همچنین در مراسم پایانی از فرزندان دانشآموز شهدای ۱۲ روزه شهرری تجلیل خواهد شد.
کنگرلو با اشاره به اجرای نشستهای تخصصی با محوریت دشمنشناسی و تبیین اهداف استکبار جهانی در مدارس و دانشگاهها، از مردم، فرهنگیان و دانشآموزان خواست با حضور گسترده خود فریاد استکبارستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.