پخش زنده
امروز: -
فردا سه شنبه ۱۳ آبان ماه، به علت وقوع پدیده گرد و خاک و پیش بینی آلودگی هوا، مدارس نوبت صبح مقطع ابتدایی شهرستان بندرعباس و شهرستان های شرق هرمزگان شامل؛ میناب، جاسک، سیریک، رودان و بشاگرد تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار و پیش بینی هواشناسی از امشب با وزش باد بویژه در شرق استان و وقوع پدیده گرد و خاک، کیفیت هوا در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد کاهش مییابد.
مهرداد حسن زاده اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری ناشی از پدیده گرد و غبار و با موافقت استاندار هرمزگان؛ بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، کلاسهای مقطع ابتدایی در شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک و جاسک در نوبت صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
وی همچنین توصیه کرد: دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در زمان غبارآلود بودن هوا از ماسک استفاده کرده و از رفت و آمد غیرضروری خودداری کنند.
وی توصیه کرد مردم در صورت نیاز به خروح از منزل، حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند.
بیشتر بخوانید؛ صدور هشدار نارنجی گرد و خاک در هرمزگان
مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: سامانه گرد و خاک از ساعت ۱۲ امشب فعال میشود و اوج فعالیت آن تا ساعت ۱۵ و سی دقیقه فردا است.
بیجندی افزود: این پدیده تا روز پنجشنبه نیز با هشدار سطح زرد ادامه دارد.
وی گفت: میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش شدید باد گرد و خاک دارند.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان افزود: این بادها علاوه بر منشأ محلی، از استانهای همجوار نیز وارد استان میشوند.