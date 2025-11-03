به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رسولی‌فر مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: آبان ۱۳۴۳، سالی بود که ریشه‌های انقلاب اسلامی ما در آن رقم خورد. اگر امروز نسل جوان ما ریشه‌ها را به‌درستی بشناسند، دیگر هیچ ابهامی درباره حوادث تاریخی و مواجهه با سیاست‌های آمریکا و استکبار باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به واقعه تبعید امام خمینی (ره) افزود: در سیزدهم آبان ۱۳۴۳، امام در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون فریاد زدند؛ قانونی که بر اساس آن، اگر حتی یک تبعه آمریکایی در ایران مرتکب جرم می‌شد، دادگاه‌های ایران حق پیگرد نداشتند و رسیدگی باید در کشور آمریکا انجام می‌گرفت. این قانون در واقع توهینی آشکار به کرامت انسانی ملت ایران بود.

رسولی‌فر ادامه داد: امام خمینی (ره) این قانون را افشا کردند و با شجاعت، بی‌عدالتی و تحقیر ملت ایران را بیان نمودند. مردم آن زمان از محتوای این قانون بی‌خبر بودند، اما پس از افشاگری امام، موجی از بیداری در جامعه شکل گرفت. رژیم پهلوی تاب نیاورد و شبانه امام را دستگیر و به ترکیه تبعید کرد؛ واقعه‌ای که به یکی از نخستین جرقه‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی ضمن تأکید بر اهمیت شناخت ریشه‌های انقلاب در نسل امروز گفت: اگر دانش‌آموزان امروز این ریشه‌های تاریخی را بدانند، وقتی با سیاست‌های استکبار جهانی مواجه می‌شوند، می‌توانند تحلیل درستی داشته باشند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.

رسولی‌فر با گرامی‌داشت روز دانش‌آموز افزود: این روز بزرگ یادآور فریاد حق‌طلبانه نوجوانان و دانش‌آموزان در برابر ظلم و بی‌عدالتی است و آگاهی از ریشه‌های تاریخی آن، مسئولیت نسل جوان را برای پاسداشت کرامت انسانی و استقلال ملی سنگین‌تر می‌کند.

آگاهی و شعور مردمی ستون اصلی انقلاب اسلامی است

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی انقلاب اسلامی، مردم هستند. امام خمینی (ره) هیچ‌گاه مردم را به صورت دستوری وارد میدان نکرد، بلکه اجازه داد جامعه به‌تدریج، مرحله به مرحله و در طول سال‌ها به آگاهی و شناخت برسد. امامین انقلاب، چه امام خمینی (ره) و چه مقام معظم رهبری، انقلاب را بر محور آگاهی و شعور مردمی هدایت کرده‌اند.

او با اشاره به تأثیر گفت‌و‌گو‌های تربیتی در مدارس افزود: امروز گفت‌و‌گو با نسل جوان، اعم از دختران، پسران، دانش‌آموزان و دانشجویان، بسیار اثربخش است. در مدرسه‌ها مخالف و موافق داریم، اما هر چه گفت‌و‌گو بیشتر شود، ابعاد حقیقت روشن‌تر می‌گردد. ما باید حس حقارت تاریخی و بی‌احترامی دوران وابستگی را درک کنیم تا بتوانیم آن را به نسل جدید منتقل کنیم.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان ادامه داد: امام خمینی (ره) در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، فریاد زد که این قانون کرامت انسانی را لگدمال می‌کند. پس از افشای این قانون، رژیم پهلوی تاب نیاورد و امام را به ترکیه تبعید کرد. این تبعید در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ ریشه‌ی بیداری ملت ایران شد؛ ریشه‌ای که در وقایع بعدی، از جمله اعتراضات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، به بار نشست.

وی با برشمردن پیوستگی تاریخی این سه واقعه گفت: ۱۳ آبان‌های تاریخ انقلاب، سه لایه‌ی یک حقیقت‌اند؛ از تبعید امام در سال ۱۳۴۳ تا فریاد آزادی‌خواهی مردم در سال ۱۳۵۷ و افشای اسناد لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸. در آن سال‌ها، مردم با سند و مدرک دیدند که در پشت سیاست‌های آمریکا چه تصمیم‌هایی علیه ملت ایران گرفته می‌شود.

رسولی‌فر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که‌ای‌کاش اسناد لانه جاسوسی چاپ شود تا مردم بدانند در آنجا چه توطئه‌هایی علیه ملت طراحی شده بود. این اسناد، سخنان امام را به صورت مستند برای مردم آشکار ساخت و موجب عمق گرفتن شناخت عمومی شد.

او تأکید کرد: دشمنان انقلاب، به ویژه جریان استکبار جهانی، از آگاهی ملت‌ها هراس دارند. هر جا ملت‌ها بیدار می‌شوند، نقشه‌های آنان نقش بر آب می‌شود. وظیفه‌ی ما امروز، تداوم همین مسیر آگاهی‌بخشی است.»

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین، در ادامه علت عدم موفقیت رژیم گذشته در سرکوب جنبش انقلابی را فقدان مبانی انسانی و الهی در ساختار حکومتی آن دانست و گفت: من در بازدید‌های روزانه از مدارس شاهد هستم که دانش‌آموزان و دانشجویان به شدت علاقه‌مند به شناخت ریشه‌های انقلاب هستند. چرا رژیم پهلوی نتوانست با سیاست‌های سرکوبگرانه یا حکومت نظامی جلوی بیداری را بگیرد، چون اندیشه‌ها آزادند و افکار را نمی‌توان زنجیر کرد.

وی افزود: روح انسان آزاد است و به منبع الهی متصل است؛ ذهن انسان در هیچ چارچوب بسته و محدودی زندانی نمی‌شود، حتی اگر دولت‌ها تلاش کنند. وقتی یک دولت بر مبانی الهی و انسانی شکل نگرفته باشد، حتماً در ادامه مسیر کم می‌آورد، زیرا مردم مطالبه‌گر هستند.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش محوری مردم در مقاطع حساس تاریخ معاصر تصریح کرد: در دوران جنگ، اگر مردم به یاری نمی‌آمدند، ما در مقابل دشمن کم می‌آوردیم؟ مردم پایه و اساس این انقلاب و نظام هستند. هشت سال دفاع مقدس، تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در سطح کشور و ۲۷۶ شهید دانش‌آموز در استان قزوین، گواه ایستادگی مردم پای این نظام است.

رسولی‌فر بار دیگر به ریشه‌های فکری انقلاب اشاره کرد: ریشه انقلاب اسلامی ایران در معنویت، انسانیت و آگاهی است. حکومت پهلوی فاقد این زیرساخت‌های عمیق بود و به همین دلیل در مواجهه با مطالبات واقعی مردم، کم آورد.

سه واقعه ۱۳ آبان، نمایانگر مبارزه ملت با استبداد داخلی و استکبار جهانی است

صفیعی، فعال دانشجویی هم گفت: برای بررسی دقیق وقایع ۱۳ آبان سال‌های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ باید به ریشه‌های این اتفاقات در ملت ایران بپردازیم. با تعمق در این موضوع درمی‌یابیم که مؤلفه‌های اصلی مبارزات، یعنی مبارزه با استبداد داخلی و مبارزه با استکبار جهانی، محور اصلی تمام این رخداد‌ها بوده‌اند.

وی افزود: اتفاقی که در سال ۴۳ افتاد و منجر به تبعید امام خمینی (ره) شد، به عنوان توهینی به شعور و انسانیت مردم ایران توصیف شد و می‌توان آن را یکی از آغازگران اصلی نهضت انقلاب‌باری در مقابل استکبار غرب دانست.

صفیعی ادامه داد: روند استکبار و استثمارگری دولت‌های مختلف آمریکا در هر ملتی که وارد شده‌اند، ادامه داشته است. همانطور که اشاره شد، کلیدواژه اصلی این مبارزات، استبدادستیزی و استکبارستیزی بوده است.

وی گفت: اما اگر بخواهیم از حیث جهانی شدن مفهوم استقلال ایران به موضوع نگاه کنیم، تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸، استقلال ملت ایران را به روشنی به جهان نشان داد. سفارتخانه‌ای که بسیاری از قدرت‌های جهان از نزدیک شدن به آن هراس دارند، توسط ملت ایران مورد اقدام قرار گرفت. این اقدام، مفهوم «ما می‌توانیم» را به مردم جهان منتقل کرد و امام خمینی (ره) به درستی این حرکت را انقلاب دوم نامیدند.

فعال دانشجویی با اشاره به تیراندازی رژیم پهلوی به نوجوانان در اعتراضات سال ۱۳۵۷، این اقدام را نشانه‌ای از تزلزل شدید اقتدار سیاسی آن حکومت دانست و بیان کرد: خون جوانان و نوجوانان که در واقعه ۱۷ شهریور ریخته شد، به گونه‌ای بود که حتی دولت منتخب پس از آن، یعنی دولت شریف امامی، تنها پس از سه ماه سقوط کرد؛ این نشان‌دهنده عدم توانایی رژیم در مدیریت اعتراضات بود.

صفیعی در ادامه تحلیل خود، به بررسی اجمالی فضای سیاسی کشور در سال ۱۳۵۷ پرداخت و اظهار داشت: اگر نگاهی مختصر به سال ۵۷ داشته باشیم، درمی‌یابیم که اقتدار سیاسی رژیم پهلوی به حدی دچار تزلزل شده بود که برای مهار اعتراضات، نیرو‌های امنیتی به روی نوجوانان ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ساله تیراندازی کرده و آنها را به قتل می‌رساندند.

وی در تبیین چرایی اعتراض دانش‌آموزان، روند تحولات کشور را مورد تأکید قرار داد: روند اتفاقات از سال ۴۲ تا ۵۷، این حقیقت را به همه اقشار جامعه، به‌ویژه نسل آگاه دانش‌آموزان و دانشجویان، منتقل کرده بود که روند استکباری حاکم با حمایت آمریکا و ساختار استبدادی آن، روندی نادرست است. از این رو، دانش‌آموزان احساس وظیفه کردند که جلوی این روند بایستند و اعتراض خود را به نمایش بگذارند.

صفیعی بر اهمیت خون شهدا در تسریع انقلاب تأکید کرد: بعد از واقعه ۱۷ شهریور، یک موج جدید و بسیار قوی در انقلاب ایجاد شد و تنها چند ماه بعد، انقلاب به پیروزی نهایی رسید. حقیقتاً خون نوجوان و جوان به این راحتی قابل گذر نیست و هر انسانی اگر آن صحنه‌ها را می‌دید، تحت تأثیر قرار گرفته و احساس وظیفه می‌کرد که باید حرکتی انجام دهد.

او در ادامه با اشاره به پیامد‌های مستقیم این سرکوب، به سقوط دولت وقت اشاره کرد و پرسید: بد نیست مرور کنیم که دقیقاً پس از آن فاجعه در رژیم پهلوی چه اتفاقی افتاد، دولت شریف امامی که سر کار آمده بود تا اوضاع را آرام کند، پس از این افتضاح، حتی سه ماه هم دوام نیاورد و سقوط کرد. اگر هدف آنها خاموش کردن صدا‌ها بود، نتیجه کار خودشان سقوط دولت بود.

صفیعی گفت: وقتی دولتی سر کار می‌آید و نمی‌تواند کاری را به نتیجه برساند، نشان‌دهنده چیست؟ نشان‌دهنده عدم توانایی و مشکل در اجزای دولت است. پس از آن نیز دولت نظامی روی کار آمد، اما آنها نیز نتوانستند با سیاست، جلوی این جریان را بگیرند. این نشان می‌دهد که کل اقتدار سیاسی رژیم متزلزل شده بود.

این فعال دانشجویی، در ادامه، به تشریح پیامد‌های عمیق و ابعاد اقدام دانشجویان در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ پرداخت و این واقعه را نقطه عطفی در تثبیت هویت جدید جمهوری اسلامی ایران دانست.

صفیعی اظهار داشت: تسخیر سفارت آمریکا، که به نام لانه جاسوسی شناخته می‌شود، همانطور که امروز مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند، تثبیت هویت استقلال‌طلبی ایران در کل جهان بود. دانشجویانی وجود داشتند که با انگیزه‌های اعتراضی عمیق، این اقدام را انجام دادند.

وی افزود: بعد از این واقعه و زمانی که اسناد موجود در سفارت فاش شد، مردم و جهان به این حقیقت پی بردند که این مکان مرکزی برای توطئه‌چینی علیه انقلاب بوده است؛ توطئه‌هایی که شامل تلاش برای ایجاد اختلاف از طریق استفاده از گسل‌های قومیتی و سایر ابزار‌های نفوذ می‌شد. آمریکا که پشت دولت پهلوی بود، با این اقدام دانشجویان، نفوذ کامل خود را از کشور قطع کرد.

صفیعی گفت: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این عمل، فاش شدن چهره اصلی آمریکا در آن زمان بود. پیامد دیگر، تثبیت استقلال کشور ما در سطح جهانی بود، به طوری که بسیاری از دنیا فهمیدند آمریکا چه نوع دولتی است و چه اقداماتی در کشور‌های دیگر انجام می‌دهد.

این فعال دانشجویی سپس به عوامل تحریک‌کننده این اقدام دانشجویی پرداخت: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، در واکنش به عدم پذیرش مطالبات کلیدی صورت گرفت. علت اصلی این بود که آمریکا درخواست استرداد شاه را نپذیرفت و همچنین اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران که بخش زیادی از آن تاکنون نیز بازنگشته است، همچنان در اختیار کسانی بود که فرار کرده بودند و دست‌نشانده رژیم پهلوی محسوب می‌شدند.