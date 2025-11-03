به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ در واحد‌های مرغداری استان آذربایجان شرقی بدون وقفه انجام می‌شود گفت: این استان از قطب‌های مهم تولید تخم مرغ در کشور بوده و سهم بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی اظهار کرد: آذربایجان شرقی از قطب‌های اصلی صنعت طیور کشور است و علاوه بر تامین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی سهم قابل توجهی در تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها در سطح کشور بر عهده دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ در استان با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد‌های تولیدی در حال انجام است گفت:طی امسال بیش از ۶۷ هزار و ۷۰۰ تن تخم‌مرغ در استان تولید شده که بخشی از آن علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های همجوار نیز ارسال شده است.

شفیعی با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و استمرار پشتیبانی‌های فنی و اعتباری از صنعت طیور، ادامه داد: حفظ پایداری تولید، تامین نهاده‌های دامی و توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی و سردخانه‌ای از مهمترین اولویت‌های این سازمان برای تحقق امنیت غذایی پایدار و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی است.