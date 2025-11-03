به علت تداوم آلودگی هوا فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس در ۶ شهرستان خوزستان فردا سیزدهم آبان با تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان ۹:۳۰ صبح خواهد بود.

محمد جواد اشرفی افزود: ساعت آغاز فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های یادشده ۹:۰۰ صبح تعیین شده است. این تغییر زمان با توجه به درخواست خانواده‌های محترم دانش‌آموزان مبنی بر بازگشایی زودتر مدارس نسبت به ادارات، به‌منظور امکان همراهی والدین در مسیر مدرسه و حضور به‌موقع در محل کار اعمال شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشرفی گفت: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند