پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی از شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی بیسبال در مدارس در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی، اعلام کرد: طرح استعدادیابی در ورزش بیس بال با حضور دانشآموزان کلاس پنجم دبستان دخترانه الغدیر در آموزشگاه با همکاری انجمن بیسبال اجرا شد.
استعدادیابی ورزشی در سن پایین در مدارس یکی از موضوعهای مهم و اساسی برای توسعه ورزش در جامعه است.
استعدادیابی از راهکارهایی است که میتواند مسیر رشد حرفهای دانشآموزان را هموار کرده و آینده ورزش کشور را تضمین کند.