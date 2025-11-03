پخش زنده
تیمهای ملی فوتسال مردان و والیبال بانوان ایران فردا در نخستین دیدار خود به مصاف حریفان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ تیم ملی فوتسال مردان ساعت ۱۳:۳۰ بوقت محلی بمصاف مغرب میرود و تیم ملی والیبال بانوان ساعت ۱۳ بمصاف جمهوری آذربایجان میرود.
پیش از این طبق برنامه اعلام شده قرار بود تیم ملی والیبال بانوان ساعت ۱۶ به وقت محلی به مصاف ترکیه برود ولی ساعاتی پیش کمیته برگزاری بازیها با تغییر برنامه و ساعت بازیها اعلام کرد تیم ملی والیبال بانوان میبایست فردا ساعت ۱۳ به مصاف جمهوری آذربایجان برود.