مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش، از شناسایی و دستگیری راننده متخلف سانحه منجر به فوت تصادف، در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش اعلام کرد: یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ پس از برخورد با راکبان دوچرخه‌ای در کیش از صحنه تصادف گریخت.

ماموران پلیس کیش، پس از وقوع این سانحه برای شناسایی راننده خودرو اقدامات پلیس را آغاز کردند و در کمتر از ۱ ساعت راننده متخلف شناسایی و دستگیر و خودروی او نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش، اعلام کرد: کارشناسان پلیس راهور، علت حادثه تصادف را تخطی راننده خودرو سواری پژو ۴۰۵ از سرعت مطمئنه و بی توجهی راننده به جلو اعلام کردند و متأسفانه در این حادثه، یکی از راکبان دوچرخه در صحنه تصادف جان خود را از دست داد و راکب دیگر نیز به بیمارستان منتقل شده است.

پلیس راهور کیش، تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز در رانندگی و فرار رانندگان متخلف از صحنه تصادف، برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش، اعلام کرد: ارتقاء فرهنگ ترافیک و آشنایی شهروندان با اصول ایمنی و مسئولیت‌های رانندگی، از مهم‌ترین عوامل کاهش سوانح رانندگی است.